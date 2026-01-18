17 Ocak 2026 tarihinde, saat 22.00 sıralarında Serhatköy’de meydana gelen olayda, İ.M. (E-54) bir şahsa ait ağılın kilitli kapısı önünde bağlı bulunan köpeğin boynundaki tasmasını kasten keserek hasara uğrattı ve köpeği serbest bıraktı.

Şüpheli, daha sonra ağıl kapısının üzerine çıktığı sırada, durumu fark eden ağıl sahibi tarafından aşağı indirilmek istendi. Bu esnada İ.M.’nin, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bir bıçağı ağıl sahibine göstererek tehdit ettiği ve olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı İ.M. tespit edilerek tutuklandı. Yapılan alkol testinde ise şahsın 154 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu belirlendi.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.