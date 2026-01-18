16 Ocak 2026 tarihinde, saat 20.30 sıralarında Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından A.K. (E-21) ve Y.K. (E-21)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü ile alüminyum folyo parçası bulunarak emare olarak alındı.

Yapılan incelemelerde, söz konusu şahısların muhaceret işlemi yaptırmadan, henüz tespit edilemeyen bir noktadan kanunsuz yollarla KKTC’ye giriş yaptıkları da belirlenmiş ve her iki zanlı tutuklanmıştı.

Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, A.K. ve Y.K.’nin, İskele’de faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirmek amacıyla Y.Ö. (E-40) ile anlaşarak ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurdukları tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde Y.Ö. de tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.