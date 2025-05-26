Vadili’deki Süt Toplama Merkezi’nin açılışında konuşan Kayalar, hayvancılığın ve süt üretiminin KKTC ekonomisinin önemli yapı taşlarından olduğunu, sıcak süt, soğutma ekipman eksikliği, ulaşım ve hijyen koşullarındaki yetersizliklerin üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

Merkezin bu sorunlara doğrudan çözüm üretmek amacıyla kurulduğunu belirten Kayalar, geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan üreticilerin artık sütlerini sağlıklı koşullarda daha verimli şekilde pazara ulaştırılabileceğini kaydetti.

Merkez sayesinde hem üreticinin kazanacağını hem de hellim gibi bir sembol ürünün kalite standartlarını yükseltileceğini ifade eden TİKA Başkanı Kayalar, Vadili Süt Toplama Merkezi’nin bu alandaki tek çalışma olmadığını da söyledi.

Kayalar, Güzelyurt, Mineraliköy ve Girne gibi bölgelerde kurulan diğer merkezlerle birlikte KKTC genelinde küçükbaş süt üretimi konusunda ciddi alt yapı dönüşümünü tamamlamış olduklarını kaydetti.

“Bu zincirin her halkası tarımsal kalkınmanın istikrarlı adımlarını oluşturuyor” diyen Serkan Kayalar Vadili’de atılan bu adımın sadece bugünün ihtiyacına yönelik değil geleceğin üretim modeline yatırım olduğunu söyledi.

TİKA olarak bugüne kadar KKTC’de 250’yi aşkın proje hayata geçirdiklerini belirten Kayalar, tarımdan sağlığa, eğitimden kültür varlıklarının kalkınmasına kadar geniş bir yelpazede çalışma yapıldığını kaydetti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden TİKA Başkanı Kayalar, “Üreticinin yanında olmaya devam edecek; alın terini birlikte kıymetlendireceğiz” dedi.