Isparta Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi ile Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) arasında “Sev, Koru, Yaşat” protokolü imzalandı.

Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç huzurunda, Isparta Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Rabia Aydemir, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Başkanı Rabia Özcömert ve Mevlevi Bahçesi (MEYDER) sorumlusu İsmail Ayyıldız, ZAYDER merkez Lefkoşa ofisinde hazırlanan protokolü imzaladı.

AKTUNÇ

Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç yaptığı açıklamada, üreten kadınların kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, üreten kadınların yanlarında olacaklarını söyledi.

Aktunç, “El emeği ürünlerinizi, çocuklarınızın geleceği için, kendi ekmeğinizi kazanmak için ürettiğiniz bu ürünleri satmanız konusunda elimizden geleni yapacağız ve gereken desteği vereceğiz” dedi.

ÖZCÖMERT

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Başkanı Rabia Özcömert de, ada genelinde oluşturdukları üreten kadın profiline, Isparta kooperatifi ile imzaladıkları kardeşlik protokolüyle farklı bir yön verdiklerini söyledi.

Özcömert, “Ada genelinde yerli üretimin canlanması için, Isparta Kadın Kooperatifinden öğreneceğimiz yeni ürünlerin haklı gururunu bugün resmiyete taşıdık. Hayırlara vesile olsun” dedi.

AYDEMİR

Isparta Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Rabia Aydemir de konuşmasında, kooperatifleri hakkında bilgi vererek, protokole şehitlik eden Aktunç ve kendilerine bu imkanı veren herkese teşekkür etti.