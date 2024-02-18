Sevgililer gününde seviglisinden hediye almayan kadın, sevgilisinin evini dağıttı. O anları sosyal medyada paylaştı.

Reddit platformunda "Sevgililer Günü'nde kendisine hiçbir şey alınmadığı için erkek arkadaşının evini çöpe çeviren kız" başlığı ile yayınlanan video kısa sürede viral oldu.



Hediye almayan sevgilisinin evini harabeye çeviren kadının paylaştığı videoda , adamın eşyalarını etrafa saçtığı, mutfaktaki yiyecekleri yerlere attığı, yatak başlığını parçaladığı ve etrafa kırmızı boya döktüğü görüntülendi.

Banyonun önünden geçerken duyulan sesler suların açık olduğunu ve etrafa sıçradığını gösteriyordu.

"ERKEK ARKADAŞINIZ BİR ŞEY ALMADIYSA BENİ ARAYIN"

Öfkeli kadın X ( twitter) hesabından yaptığı paylaşımda "Kızlar eğer sevgiliniz Sevgililer Günü için hiç bir şey almadıysa beni arayın. Ev yıkımı konusunda uzmanım. İster erkek arkadaşınız olsun ister bebeğinizin babası olsun. İşiniz halledilmezse para iadesi garantimiz vardır" ifadelerini kullandı.

HASAR MALİYETİ 50 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Sosyal medyada popüler olan videoya çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar videonun kurgu olduğunu söylerken, bir kullanıcı ise, hasarın boyutuna yönelik tahminini bildirdi. "Bir restorasyon şirketinde çalışıyorum, suyun nereye gittiğine bağlı olarak bu işin maliyeti 50 bin doların (yaklaşık 1,5 milyon TL) çok üzerinde olabilir" diye yazdı.