Polisin açıklaması şöyle:

05.02.2025 tarihinde, saat 10:40 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nun Haspolat Çemberi ile Halkbank Çemberi arasında, Ahmet ÇAPAN kullanımındaki RB 221 plakalı su tankerinde seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümünde oluşan yakıt sızıntısının sıcak aksamlarına temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümünde bulunan elektrik kabloları ile plastik aksamları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.