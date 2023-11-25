Araç yangını ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.11.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Paşaköy’de, Kenan Evren Sokak üzerinde, Ahmet Can BİÇER’e ait FA 170 plakalı araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen motor kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın motor kısmı, ön ve arka koltuklar ile tüm iç aksamları tamamen yanmış, araç camları yangın sonucu patlamış ve aracın kaporta kısmı kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.