Polisten yangınla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

​07.02.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Hacı Murat BUĞUR yönetimindeki LP 873 plakalı vinçli kamyon araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen vinç kısmında bulunan kontrol paneline ait elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu söz konusu araçta yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın kabin kısmı, vinç kontrol paneli, hidrolik hortumları, sağ ön tekerleği, çamurluğu, motor üst kapağı ile vinç kısmında bulunan çeşitli plastik ve metal aksamlar yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.