Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde bugün saat 12.00 sıralarında St. Hilarion kavşağı mevkiinde, Reşat Kolbaşı’nın kullanımındaki içerisinde 8 yolcunun bulunduğu TMT 283 plakalı otobüste Girne istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu konu araçta yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, aracın motor bölümü, hava kompresörü, motor koruyucu zemini ve üç adet koltuk yanarak zarar gördü.

Şans eseri yangın sonucunda herhangi bir yaralanma olmadı.

Polisin soruşturması sürüyor.