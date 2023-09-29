Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yaklaşık 5 ay önce evlenen Şeyma Subaşı bugün Beykoz Adliyesindeki duruşmada boşandı.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'da evlenmişti.
Evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından çift boşanmak için mahkemeye başvurdu.
5 aylık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesinde görüldü.
Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi.
Şeyma Subaşı ile Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyavevine girmişti.