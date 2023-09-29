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Şeyma Subaşı ile Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyavevine girmişti.

Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi.

Evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından çift boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'da evlenmişti.

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yaklaşık 5 ay önce evlenen Şeyma Subaşı bugün Beykoz Adliyesindeki duruşmada boşandı.

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