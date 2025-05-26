Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği Başkanı Sibel Hançerli, Dünya MS Gününde, MS ile yaşayan bireylerin, sağlık hizmetlerine, topluma ve birbirlerine daima güçlü şekilde bağlanabilmesi, MS hakkında yanlış bilinenleri düzeltilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasının en önemli amaçları arasında olduğunu kaydetti.

Hançerli, Multipl Skleroz-MS hastalığını kitlelere duyurmak ve farkındalık yaratmak adına Uluslararası MS Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ortak kararlarıyla ilan edilen 30 Mayıs Dünya MS Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı ve “Tek derdimiz MS hakkında farkındalık yaratmak” dedi.

Hançerli, Kıbrıs Türk MS Derneği’nin, 30 Mayıs Cuma günü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın himayelerinde, Sivil Savunma Teşkilatı’nın Lefkoşa’daki tesislerinde, MS hastaları, yakınları, dernek bağışçıları ve sağlık çalışanlarının kaynaşma imkanı bulacağı kokteyl düzenleyeceklerini duyurdu ve katılacakların derneğe bilgi vermesini istedi.

Hançerli, zaman zaman yaşanan ilaç eksikliğine ve istihdam sorunlarına da dikkat çekti. Hançerli, kirası Mayıs 2022’den beri Vakıflar İdaresi tarafından karşılanan dernek binasını boşaltmak zorunda kaldıklarını dile getirerek, hastaların bir araya gelip sosyalleştiği, uzmanlarla hastalıkları hakkında bilgilendirme toplantıları yaptığı binalarının artık olmadığını, bu konuda yetkililerden ve toplumdan destek istediklerini vurguladı.

Hançerli, “MS ile mücadele eden bireylerin yaşamlarını daha sağlıklı, üretken ve bağımsız sürdürebilmeleri için toplumun her kesiminden destek bekliyoruz” dedi.

MS’in merkezi sinir sistemini etkileyen, genellikle 20-40 yaş arasında başlayan, kadınlarda daha sık görülen ve kişiden kişiye farklı seyreden, kronik bir hastalık olduğunu anlatan Hançerli, MS’in en yaygın semptomlarının hayat kalitesini etkileyen yorgunluk, görme bozukluğu, kas güçsüzlüğü, denge ve koordinasyon problemleri olduğunu kaydetti.

Hançerli, “Erken tanı ve etkili tedavi yaklaşımları sayesinde MS ile yaşamak mümkündür ancak bunun için bilinçli bir toplum, kapsayıcı bir sağlık sistemi ve güçlü sosyal dayanışma şarttır” ifadelerini kullandı.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, MS’in en önemli ama görünmez etkilerinden biri olan yorgunluğa dikkat çekmek, yorgunluk yönetimine güncel ve kişiye özel fizyoterapi yaklaşımlarıyla yol göstermek için “Kendini Tanı, Gücünü Yönet. Multiple Skleroz hastaları için yorgunlukla etkin mücadele” başlıklı bir sempozyum düzenlendiğini belirten Hançerli, hastalar açısından çok verimli geçen sempozyum için Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde İyigün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hançerli, 30 Mayıs Dünya MS Günü nedeniyle MS hastaları ve ailelerinin, tüm olumsuz koşullara rağmen yanlarında olduklarını vurgulayarak, sağlıklı ve engelsiz yarınlar diledi.