Eski başbakan ve eski Meclis başkanı Sibel Siber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununu bizim yaratmadığımızı, çözüm iradesinin de elimizde olmadığını, ama bugün günlük yaşamımızı olumsuz etkileyen en önemli sorun olan; KKTC sorunlarını kendimizin yarattığını belirtti.

KKTC sorununu çözme iradesinin elimizde olduğuna dikkat çeken Siber, halkı işaret etti.

Sibel Siber, yaptığı paylaşımda şunlara dikkat çekti:

"İki temel sorunumuz var: Kıbrıs sorunu ve KKTC sorunları. Kıbrıs sorununu biz yaratmadık çözüm iradesi de elimizde değil. ( ya da tek başına değil). KKTC sorunlarını ise biz yarattık ve bugün günlük yaşamımızı olumsuz etkileyen en önemli sorun. Kıbrıs sorununun aksine çözme iradesi elimizde. Halkımızda..."