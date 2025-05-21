Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar burada yaptığı konuşmada, okulun kendisi için bir umut kaynağı olduğunu belirterek, her ziyaretinde önemli gelişmelere tanıklık ettiğini söyledi.

Okuldaki yoğun çalışma temposuna rağmen sergilenen mücadele ve özveriden dolayı okul müdürünü, öğretmenleri ve velileri tebrik eden Sibel Tatar, başarılarının artarak devam etmesini diledi.

"Olumlu bir bakış açısıyla her zorluğun üstesinden gelinebilir"

Karşılaşılan her türlü olumsuzluğa ve engele rağmen, çaba göstererek, olumlu bir bakış açısıyla her zorluğun üstesinden gelinebileceğinin altını çizen Sibel Tatar, iş birliği içerisinde tüm sorunların aşılabileceğine inandığını ifade etti.

“Çorbada herkesin tuzu olmalı” diyen Sibel Tatar, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına herkesi bu mücadeleye katkı koymaya çağırdı.

"Lefkoşa’daki mahkemeler binasına engelli bireyler için iki asansör kazandırıldı"

Özel bireylerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını vurgulayan Tatar, her anın bir mücadeleyle geçtiğini, bu konuda farkındalık yaratılarak ilerleme sağlanabileceğini belirtti.

Farkındalığın artmasıyla başarılı projelere imza atılabileceğini dile getiren Sibel Tatar, bu çabalar sonucunda Lefkoşa’daki mahkemeler binasına engelli bireyler için iki asansör kazandırıldığını söyledi.

Kamu spotlarıyla toplumsal duyarlılığı artırdıklarını kaydeden Tatar, bunun her alanda sağlanacak iş birliğiyle mümkün olacağına olan inancını yineledi.

“Ötekileştirme” konusunun da altını çizen Sibel Tatar, bu tutumun birçok soruna yol açtığını ve bunun ortadan kaldırılmasıyla ilerlemenin mümkün olacağını söyledi. Sibel Tatar, herkesin bir gün engelli birey olma riski taşıdığını unutmamak gerektiğini, bu bilinçle eşitlik ilkesi doğrultusunda mücadeleye devam edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

"Engelli bireylerle bir dans grubu oluşturma hedefindeyiz"

Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı’nın başarılı sporcusu Yeliz Güllü ile bir araya geldiklerini söyleyen Sibel Tatar, engelli bireylerle bir dans grubu oluşturma hedefinde olduklarını ve bu projeyi hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

Bu çalışma sayesinde engelli bireylerin topluma daha etkin şekilde kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Tatar, bu kapsamda ailelerin de bilinçlendirilmesinin önemine değindi. Eğitimin evde başlayıp okulda devam ettiğine dikkat çeken Sibel Tatar, bilinçlendirmedeki en büyük amacının engelli bireylerin kendi kendilerine yetebilecek seviyeye gelmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda eşitlik ilkesine bir kez daha vurgu yapan Sibel Tatar, engelli bireylerin müdür olamaması konusuna değinerek, bunun eşitlik ilkesine aykırı bir durum olduğunu söyledi. Sibel Tatar, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasının elzem olduğunu belirterek, sorunun çözümüne yönelik çağrı yaptı.