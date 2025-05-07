Meteoroloji Dairesi, 8- 14 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı. Söz konusu tarihler arasında ülkenin periyodun ilk yarısı yüksek basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, ikinci yarısı ise alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava genellikle açık az bulutlu, bazı günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 32 – 35 ºC, sahillerde 26 – 29 ºC, periyodun son günleri ise iç kesimlerde 25 – 28 ºC ve sahillerde 21 – 24 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek.