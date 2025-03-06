Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, 6-12 Mart tarihlerini kapsayan süreçte, en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri 20-23, diğer günleri ise 24-27 derece olacak.

Bölge, periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi, ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava açık ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu olacak.

Rüzgar, bugün kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.