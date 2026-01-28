Alayköy’de gıda ve tütün malzemesi satışı yapan bir dükkandan çalınan 2 milyon TL değerindeki 21 kutu puroyla ilgili tutuklanan ve yargılanmak üzere cezaevine gönderilen İlyas Tadır hakkındaki dava karara bağlandı.

Sanık, aleyhine getirilen “dükkan açma, kasti hasar, sirkat” suçlarından serbest kalırken, 16 kutu puronun hırsızlık mal olduğuna dair şüphe olmasına rağmen bu malları tasarruf ettiği gerekçesiyle 4 ay hapse mahkum edildi.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan ağır ceza heyeti sanığı bir yıl hapse mahkûm etti. Sanık hakkında verilen kararı Başkan Cemaller okudu. Başkan sanığın aleyhine getirilen 5 davanın dördünden serbest kaldığını, çalındığından şüphe edildiği halde 16 kutu puroyu tasarrufuna alma suçunu işlediğini kaydetti. Başkan, sanığın mahkemeden özür dileyip, pişman olduğunu belirterek, 4 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Olay

1-3 Mart tarihleri 14.00-08.00 saatleri arasında Alayköy Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren gıda ve tütün malzemesi satışı yapan bir dükkanın doğuya bakan tuvalet camını muhtemelen sert bir cisimle kırıp hasara uğrattıktan sonra içeriye giriş yapılmış, 21 koli puro sirkat edilmişti.

Yapılan soruşturma sonucu purolardan 16 kolisini Girne’de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini B. M’nin yaptığı City Oflicane isimli iş yerine satmak amacı ile bırakan İlyas Tadır tutuklanmıştı. Yapılan soruşturma sonucu hırsızlık suçunu işleyen S.Z.’nin yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.