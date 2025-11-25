Lefkoşa suriçinde, Haşmet Gürkan Meydanı’nda (Avlu önü) yapılan etkinliğe, Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Şerife Ünverdi de katıldı ve konuşma yaptılar.

Etkinlikte, dairenin yürüttüğü Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi’ne Sadrazamköy ve Tepebaşı’ndan katılan kadınlar ve bazı sivil toplum örgüt temsilcileri de yer aldı.

Etkinlikte konuşmaların ardından, meslek eğitimine katılan kadınların ördüğü balık ağına, önceden hazırlanan sloganlar düğümlenerek şiddete karşı dayanışmayı simgeleyen ortak bir mesaj verildi.

“Şiddete karşı sessiz kalmamak ve dayanışmayı görünür kılmak için ağ örüyoruz” mesajı veren katılımcılar, kadına yönelik şiddete karşı sessiz kalmamanın, toplumsal bilinç oluşturmanın ve dayanışmayı güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

Kadınların ördüğü sembolik dayanışma ağı, etkinliğin ardından bir hafta boyunca meydanda sergilenecek.

- Zerrin Üstel: “Bu çalışma dayanışmanın görünür hali, cesaretin ve umudun ortak sesidir”

Zerrin Üstel, etkinlikte yaptığı konuşmada, böyle bir etkinliğe katılmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, kadına yönelik şiddetin hiçbir türüne karşı sessiz kalmayacaklarını birlikte göstermek için bugün bu etkinlikte bir araya geldiklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin sadece bir kişinin yaşadığı bir acı olmadığını, toplumda derin izler bırakan bir yara olduğunu belirten Üstel, dayanışmanın önemine işaret etti ve “Balık ağına birlikte düğümlediğimiz her bir slogan hepimizin ortak iradesini yansıtıyor” dedi.

Zerrin Üstel, “Şiddete karşı yan yanayız, sessiz değiliz. Bu sembolik çalışma, dayanışmanın görünür hali; cesaretin ve umudun ortak sesidir” diye ekledi.

Zerrin Üstel, kadınların güvende, çocukların huzurlu, herkesin eşit ve özgür yaşadığı bir ülkenin hayal olmadığını, bu geleceği hep birlikte kuracaklarını belirterek, etkinliğe öncülük eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi’ne ve ayrıca katılımcı kadınlara teşekkür etti.

-Oğuzhan Hasipoğlu: “Kadına uzanan ellerin bu ağa takılması için bugün bu ağ buraya serildi”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, kadına yönelik şiddete karşı mücadele kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Uzun bir süreden beridir bakanlık bünyesinde kadına yönelik meslek eğitimlerinin devam ettiğini ve Karpaz el işleri, sele, sepet, sesta örücülüğü gibi eğitimler verildiğini belirten Hasipoğlu, ilk kez bu yıl kadınlara balık ağı örücülüğü eğitimi verildiğini ve kadınların balık ağı örerek kendi hayatlarını kazandıklarını, ek bir gelir elde ettiklerini ve bir beceri geliştirerek meslek sahibi olduklarını söyledi.

Hasipoğlu, Bakanlık olarak katılımcılara prim desteği verme projesini başlattıklarını açıklayarak, “Kuracakları işte kendilerine, kesintisiz beş yıl boyunca bu prim desteğini vereceğiz” dedi.

Hasipoğlu, “Ama bugün kadınların bu el emekleri başka bir anlam için örüldü… Kadına uzanan ellerin bu ağa takılması için bugün bu ağ buraya serildi” diyerek, bu farkındalık etkinliğinin önemine işaret etti.

Bakan Hasipoğlu ayrıca, bugün Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile şiddet mağduru kadınlara adli yardım sağlanması için protokol imzaladıklarını da sözlerine ekledi.

- Alev Ecevit: “Tanık olduğumuzda görmezden gelmemek, yardıma ihtiyacı olana el uzatmak zorundayız”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir sorun değil, herkesi ilgilendiren toplumsal bir yara olduğunu hatırlamak için bugün bir arada olduklarını belirtti.

Her kadının, dili, inancı, kimliği veya yaşam biçimi ne olursa olsun, güven içinde yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayan Ecevit, “Kadına yönelik şiddete karşı sesimizi yükseltmek, tanık olduğumuzda görmezden gelmemek, yardıma ihtiyacı olana el uzatmak ve her alanda eşitliği savunmak zorundayız” ifadesini kullandı.

“Bugün sessiz kalan kadınların sesi, umudunu yitirenlerin umudu olmak için buradayız” diyen Ecevit, şiddetin hiçbir bahanesi olmadığını, hiçbir gerekçeyle meşru kılınamayacağını vurguladı ve kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

-Şerife Ünverdi: “Kadına karşı şiddeti önlemek en önemli görevlerimizden biri”

UBP Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Şerife Ünverdi ise, bugünkü etkinliğin kadına yönelik şiddete karşı “güzel bir dayanışma örneği” olduğunu ifade ederek, katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

Kadına yönelik şiddet ne kadar az ise bunun o toplum gelişmişliğinin göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Şerife Ünverdi, maalesef ülkede kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını ifade ederek, kadına karşı her türlü şiddeti önlemenin en önemli görevlerinden biri olduğunu ve kadına yönelik şiddetin önlemesi mücadelesinde ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguladı.