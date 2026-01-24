Karaoğlanoğlu–GAÜ Bölgesinde Su Taşkınları Yine Tekrarladı

Başkan Şenkul, özellikle Karaoğlanoğlu bölgesinde yıllardır devam eden kronik su taşkını probleminin yeniden ortaya çıktığını belirtti. Dağdan gelen suyun boşalttığı eski akarların yıllar önce kapatılarak yerlerine siteler yapılması nedeniyle; GAÜ bölgesi, Zeytinliğin batısı, GAÜ yolu–kavşağı ve sanayi bölgesinde su baskınları yaşandı.

Özellikle Lemon Park Sitesi ve Prestij Sitesi’nin alt bölümlerinin etkilendiğini ifade eden Başkan Şenkul, kalıcı çözüm için DTB tesislerinden denize kadar uzanacak yol altı kutu menfez projesinin zorunlu olduğunu ancak bunun büyük bir yatırım gerektirdiğini belirtti.

Girne Merkezde İnşaat Kaynaklı Çökme Riski

Kent merkezinde bir inşaat alanında temel kazısında biriken su nedeniyle hem kaldırım hem de elektrik direklerinin zarar gördüğü bildirildi. Belediye, güvenlik gerekçesiyle yolun geçici olarak tek şerit trafiğe açılacağını açıkladı. Sorunun, inşaat alanında perde beton ve dolgu yapılana kadar devam edebileceği ifade edildi.

Asırlık Çam Ağaçları Birer Birer Devriliyor

İtfaiye karşısındaki yüz yıllık çam ağacının devrilmesi üzerine belediye ve Orman Dairesi ekipleri bölgeye müdahale ederek yolu trafiğe açtı. Başkan Şenkul, geçen hafta eski belediye binası yanında, bu hafta ise itfaiye karşısındaki asırlık çamın kaybının kendisini derinden üzdüğünü dile getirdi.

Geçmiş Altyapı Yatırımları Sorunları Azalttı

Başkan Şenkul, Girne merkez, çarşı bölgesi, Molto Market önü, Ecevit Caddesi, Yeni Belediye önü ve Edremit çemberinde geçmişte yapılan altyapı çalışmalarının bu yağışlarda olumlu sonuç verdiğini belirterek, bu bölgelerde büyük sorun yaşanmadığını vurguladı.

Yeni Öneriler: Bentler, Göletler ve Vatandaş Katılımı

Başkan, sel riskini azaltmak için dağ yamaçlarında yağmur suyu hasadı amaçlı bent ve küçük göletlerin merkezi idare tarafından hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Bu yapıların hem yeraltı kaynaklarını besleyeceğini hem de dağdan gelen suyun hız ve miktarını azaltacağını ifade etti.

Ayrıca vatandaşların süreçlere daha fazla dahil olması gerektiğinin altını çizen Şenkul, ülkenin çeşitli sorunlarla boğuştuğu bir dönemde apartman ve site yönetimlerinden bile uzak durulmasının küçük sorunların büyümesine yol açtığını belirtti.

“Belediye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz; ancak vatandaşlarımızın da sürece daha fazla katılımını bekliyoruz” diyen Şenkul, dayanışma çağrısında bulundu.