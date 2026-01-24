Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun ve aşırı yağışlar nedeniyle Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, afet ve kriz yönetimi kapsamında tüm ilçelerde gerekli çalışmaları başlattı.

Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Bölge Müdürlükleri aracılığıyla sahada keşif ve durum tespit çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek su taşkınları, sel riski ve olası acil durumlara karşı tüm birimlerin hazır halde bulunduğu vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını isterken, olası acil durumlarda ilgili birimlerle iletişime geçilmesi çağrısında bulundu.