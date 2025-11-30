Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 30. Olağanüstü Kurultayı’nda son konuşmayı Genel Başkan adaylarından Sıla Usar İncirli yaptı. Konuşmasına “nice kurultaylardan, nice büyük mücadelelerden, nice direnişlerden ve büyük seçimlerden geçtik” sözleriyle başlayan İncirli, salondaki coşkuyu ve birikimi selamladı. “Toplumsal varoluş mücadelesinde birbirlerine omuz verenleri görüyorum” diyerek partinin öğrenciden gençliğe, kadın hareketinden sendikal mücadeleye kadar tüm damarlarına seslendi.

İncirli, soğuk gecelerde polis–itfaiye karşısında matbaa direnişine göğsünü siper edenleri, demokrasi şehitlerini unutmayanları, emeğin partisi CTP’nin tüm yurtsever insanlarını anarak “hepiniz kurultayımıza hoş geldiniz” dedi. Mirata Apartmanı’ndaki eski parti binasını hatırlatarak baskıcı rejimin en sert dönemlerinde üyelerin arka kapıdan partiye girmek zorunda kaldığı yılları anımsattı. Yenidüzen gazetesinin ceket içinde saklandığı, CTP’lilerin kışlandığı, ayrımcılığa uğradığı, sürgün edildiği dönemlere işaret etti. “Ama biz ne partimizden, ne birbirimizden, ne de memleketimizden vazgeçmedik” diyerek 55 yıllık bir mücadele geleneğini selamladı.

CTP’nin Türk halkına verdiği sözleri tek tek hatırlatan İncirli, “kimlik, kültür, varlık, refah, sosyal adalet, kişi hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve eşitlik” vurgularını dile getirdi. Partinin barış çizgisini “her şeyden önemlisi Kıbrıs’ta barış dedi CTP” sözleriyle yeniden ortaya koydu. CTP’lileri “demir, kopmaz bir zincirin halkaları” olarak tanımlayan İncirli, birlikte çalışmanın, birlikte üretmenin, mücadelenin ve dayanışmanın partinin özü olduğunu belirtti.

Önlerinde zor bir süreç olduğunu belirten İncirli, “bu halkın CTP’nin mücadelesine, değerlerine, kararlılığına ihtiyacı vardır” diyerek 2026’da iktidara geleceklerini söyledi. Halkı bataktan çıkarma görevinin CTP’ye ait olduğunu ifade eden İncirli, “Halk CTP’yi istiyor, halk CTP’yi bekliyor ve kurultayımızın ertesi günü iktidar yürüyüşümüzün ilk günü olacak” dedi.

Örgütlerin CTP’nin omurgası olduğunu vurgulayan İncirli, iki yönlü temas hattıyla dinamik, hızlı ve verimli bir çalışma süreci yaratacaklarını söyledi. Parti içerisindeki tüm kadroların, gençlerin, kadınların ve her üyenin görünür olması gerektiğini dile getirdi. CTP’nin güçlü kadrolarıyla ortak akıl ve aktif siyaset üretecek bir döneme gireceğini ifade etti.

Kadın örgütünün tarihsel mücadelesine dikkat çeken İncirli, “CTP’nin içinde kadınlar için cam tavan yoktur” sözleriyle salondan büyük alkış aldı. Parti komitelerinin kolektif siyaset üreteceğini, siyasi kurultayların belli aralıklarla yapılacağını ve çizginin güncelleneceğini söyledi. “Birlikte üreten, birlikte yöneten, aktif siyasi dinamizmle CTP iktidara yönelecek” sözleri kurultayın ruhunu yansıttı.

Konuşmasında dış koşullara ve dünyadaki otoriter dalgaya işaret eden İncirli, adalet, eşitlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdüreceklerini belirterek “memleketimizi karanlığa teslim etmeyeceğiz” dedi. CTP’nin kutuplaştıran değil, birleştiren; dışa bağımlılığı artıran değil, kendi ayakları üzerinde duran bir parti olduğunu vurguladı. “Geleceği korkuyla değil güvenle inşa edeceğiz” diyerek salona seslendi.

Kıbrıs sorununun yaşamsal önemini vurgulayan İncirli, CTP’nin siyasal eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki kesimli federal çözüm çizgisini yineledi. Tufan Erhürman’ın seçilmesinin büyük bir gurur olduğunu belirtti ve müzakere masasında Cumhurbaşkanı’nın yanında destekçisi olacaklarını söyledi. Güven artırıcı önlemlerin de iki toplumu bir araya getirmek açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Ülkenin mevcut durumunu değerlendirirken, üretimden koparılan yapıyı, kurumların çökertilmesini, kaynakların savrulmasını ve kimlik ile kültürün hiçe sayılmasını eleştirdi. “Bu memleket sahipsiz değildir” diyerek CTP’nin 55 yıllık varlığını hatırlattı. Kayıt dışı ekonomiyi, ihalesiz düzeni, gelir adaletsizliğini, işsizliği ve göçü ele alarak halkın içine düşürüldüğü tabloyu ortaya koydu. “CTP iktidarı bu dağınıklığa çeki düzen verecek olan iktidardır” sözleri salonda yankılandı.

İncirli, “zarar verenlerin yaptıklarını yanlarına kar bırakmayacağız” diyerek hesap sorulacağının altını çizdi. Nüfus sayımı, nüfus politikası, yurttaşlık yasası, daimi ikamet düzenlemeleri ve kayıt dışı ekonomiyle sürekli mücadele sözü verdi. Vergi adaleti, üretim temelli teşvikler, kooperatifçilik, kazancın adil paylaşımı, üreticinin maliyet yükü, yüksek enflasyonla toplumsal krizler arasındaki bağlantıları konuşmasına dahil ederek “üretim özgürlüktür” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini ana akım politika olarak tanımlayan İncirli, bakım hizmetlerinden eğitime, kamusal hizmetlerden güvenli yaşama kadar geniş bir çerçeveyi CTP iktidarının işi olarak nitelendirdi. İncirli, “Adalet olmadan güven, dayanışma olmadan toplum olmaz” dedi.

Bir aylık kurultay sürecinin “bütün CTP’lilerin memlekete demokrasi dersi verdiği bir süreç” olduğunu söyleyen İncirli, kazanmanın CTP için halkın varlığının, kimliğinin ve kültürünün geleceğe taşınması olduğunu ifade etti. Çocukların barış içinde büyüdüğü bir memleketin CTP’nin kazanç tanımı olduğunu belirtti.

Kurultayda kargaşa değil, birlik, mücadele ve dayanışma olduğu vurgulandı.