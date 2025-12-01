Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı , Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) gerçekleştirilen kurultayında ilk turda genel başkanlığa seçilen Sıla Usar İncirli’yi yayımladığı mesajla tebrik etti.

Arıklı, Sıla Usar İncirli’nin kurultayda katılımcıların yarıdan fazlasının oyunu alarak ilk turda Genel Başkan seçilmesinin “takdire şayan bir başarı” olduğunu ifade etti. CTP Kurultayı’nda sergilenen zarafet ve dostane yarışın, “sağdaki partilere de ders niteliğinde” olduğunu belirten Arıklı, centilmence bir yarış ortaya koyan adaylar Erkut Şahali ve Asım Akansoy’u da kutladı.

Erhan Arıklı mesajının sonunda, tüm adaylara başarı dileklerini iletti.