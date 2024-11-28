Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 'Kanunsuz Ateşli Silah , Patlayıcı Madde Tasarrufu Ve Taşıma' suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 27 Kasım 2024 tarihinde saat 13:45 raddelerinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kafenin ön kısmındaki çiçek saksısı içerisinde; 1 adet 9mm çapında tabanca, tabancaya takılı vaziyette şarjör ve şarjör içerisinde 9 adet 9 mm. çapında canlı mermi bulunması üzerine, polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen zanlının tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, soruşturma kapsamında zanlının Girne’de kalmakta olduğu odasında , yapılan arama neticesinde ise 1 adet 7.65mm. çapında tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 20 adet 7.65 mm. canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen silahların balistik incelemeye gönderileceğini ifade ederek, bir gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.