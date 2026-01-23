Bunlar da ilginizi çekebilir

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde Yargıç Şevket Gazi huzurunda görüşülen davada, iddia makamı adına Savcı Behrat Mavioğlu, zanlı A.K’nin avukatı Süleyman Sönmezken, zanlı F.Y’nin avukatı Buğra Altan ve zanlı E.Y’nin avukatı Hüseyin Koralp adına Talat Tanca hazır bulundu.

Zanlılar aleyhinde, “Adam Öldürmeye Teşebbüs", "Ağır Yaralama", "Yaralama", "Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu", "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu", "Meskun Mahalde Ateş Açma" ve "Kasti Hasar" suçlamaları bulunuyor.

Lefkoşa’da bir oto galeriye düzenlenen ve iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı soruşturması kapsamında tutuklanan A.K, F.Y ve E.Y, bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 70 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

