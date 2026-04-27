Mahkemede olguları aktaran Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Selma Türkmen, zanlının 25 Nisan 2026 tarihinde saat 22.45 sıralarında kullanımındaki KY 958 plakalı Range Rover marka araç ile Metehan Sınır Kapısı kontrol noktasından gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan yetkili makamdan izinsiz şekilde Güney Kıbrıs’a geçtiğini söyledi. Polis, zanlının bu sırada birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC topraklarından izinsiz ayrıldığını belirtti.

Polis, zanlının 26 Nisan 2026 tarihinde saat 05.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada tespit edildiğini, aynı gün ileri soruşturma amacıyla Gönyeli Polis Karakolu’na celp edildiğini kaydetti.

Zanlının suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, dava tebliği sırasında ise suçlamaları kabul etmediğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının KKTC vatandaşı olması nedeniyle teminat talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin KKTC vatandaşı ve iş kadını olduğunu ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.