Polis, 05.08.2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube'ye gelen M.K.’nin vermiş olduğu ifadesinde sekreter olarak göre yaptığı şirkete ait 19-22.01.2024 tarihlerinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantılarında alınan kararları içeren ve şirketler mukayyitliğine verilen evraklardaki imzaların kendisine ait olmadığını ve bu konunun araştırılmasını istediğini söyleyerek, şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, başlatılan tahkikat sonucunda Şirketler Mukayyitliğinden alınan genel kurul toplantısı evraklarında M.K.’nin sekreterlik görevini M.Ö. isimli kişiye devrettiği ile ilgili belge tespit edildiğini açıkladı. Polis, M.Ö. isimli kişinin de ifadesi ve el yazı imza örnekleri temin edildiğini, ifadesinde kararda adına atılan imzanın kendisine ait olmadığını beyan ettiğini kaydetti.

Polis, mesele ile ilgili toplam 4 kişiye ait el yazı imza örneklerinin PGM Kriminalistik Şubesine gönderildiğini ve 25 Şubat 2025 tarihinde alınan uzmanlık raporunda konu belgelerdeki M.K. ve M.Ö. adına atılan imzaların C.H'nin elinden çıktığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını ancak 11.09.2024 tarihinde itibaren KKTC'de olmadığından ileri işlemlere gidilemediğini kaydetti. Polis, zanlının 27.11.2025 tarihinde Ercan Havalimanında KKTC'ye giriş yaptığı esnada derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.