Polis memuru Toykan Gülerler mahkemede olguları aktardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Gülerler, 26.11.2024 ve 04.01.2025 tarihleri arasında Alayköy’de aynı yerde sakin zanlının (E-39) müstahdemi olduğu ve Alayköy sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerine ait muhtelif modellerde bahçe ve ev ürünlerinin satışından elde edilen ve toplamda 13 adet makbuzdan oluşan 83.706.97 TL nakit parayı tasarrufuna geçirerek sirkat ettiğini belirtti.

Gülerler, zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.