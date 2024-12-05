Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.40 sıralarında, Lefkoşa’da Ledra Palas Kara Geçiş Kapısı’nda Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yapan S.K.’nin (E-35) sırt çantasında polis tarafından yapılan kontrolde, ithali yasak 16 kilo 20 gram ağırlığında kuzu eti tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Hırsızlık…

Ercan Havaalanı’nda bugün saat 10.30 sıralarında B.C.’nin (E-38), başka bir şahıs tarafından x-ray cihazından geçtiği esnada düşürülen kol saatini bulup çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanırken, çalınan saat tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma kapsamında muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde ise, söz konusu şahsın ülkede yasal statüsü olmadan, izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

-Trafik kazası

Bugün saat 09.00 sıralarında, Girne’de bugün Mehmet Demir (E-53), 259 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada MV 160 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki trafiğin durması sonucu durmak zorunda kalan Nebahat Erdoğan (K-35) yönetimindeki YC 288 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü araç kullanarak kaza yapan Mehmet Demir tutuklandı.