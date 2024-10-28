Tahkikat Memuru Hüseyin Zafier Mahkemede olguları aktardı.

İşte mahkemeden notlar... 

26 Ekim 2024 tarihinde saat 13.30’da Yenidoğan servisinde 7 Ekim’den beridir tedavi gören Mihrimah TOYMURADOV (Ç-20 günlük) Vefat etti. Hemşireler tedbir almadan mamalara etil alkol karıştırdı. 7 bebeğin tedavisi devam ediyor.

Bu durumla bağlantısı olan 5 sağlık çalışanı tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı.

Olayla ilgili bir çok ifadeye başvurulacağı ve kamera görüntüleri inceleneceği belirtildi.

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Öte yandan 4 Zanlı aynı vardiyadayken, 1 zanlının bir önceki vardiyada görev aldığı belirlendi.

Bunun yanında 5 Litrelik etil alkol Yenidoğan Ünitesi’nde mama hazırlanan bölümde tespit edildi ve üzerinde alkol yazdığı da belirlendi.

Zanlılar 3 gün tutuklu kalacak.