Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, BRT 1 TV’de 18. Saat programına canlı bağlantıyla katılarak yaptığı açıklamada, Ercan kaynaklı sorun ve yoğunluk olmadığını ancak yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’daki her iki havalimanına seferlerin iptal edildiğini söyledi.

“Hem İstanbul hem Sabiha Gökçen havalimanlarında önümüzdeki üç dört gün sıkıntılı geçecek” diyen Sofi, iptallerin dün başladığını ve 23 Şubat Pazar gününe kadar süreceğini bildirdi.

İptal edilen THY ve Pegasus Hava Yolları’na ait seferlerin numaralarını sayan Sofi, hava yolu şirketlerinin yolculara gerekli bilgileri önceden verdiği için Ercan’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını kaydetti.

Sofi, İstanbul’daki havalimanlarının hizmetlerinin durmadığını ancak yoğun kar nedeniyle daha az sefer yapıldığını, bazı seferlerin birleştirildiğini anlattı.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, havacılıkta en önceliğin güvenlik olduğunu vurgulayarak yolculara iyi yolculuklar diledi.