Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasındaki iş birliğinin ele alındığı ve sivil savunma faaliyetleri ile olası afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette, İskele bölgesinde yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

- Sadıkoğlu: “Sivil savunma çalışmalarına her zaman destek veriyoruz”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada Balaban’a ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, İskele Belediyesi olarak sivil savunma çalışmalarına her zaman destek verdiklerini; bu desteğin devam edeceğini ve iş birliğinin artarak süreceğini belirtti.