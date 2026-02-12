Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan O.D., Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Bilal Altun, 11 Şubat 2026 tarihinde saat 10.40 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ercan Havalimanı’nda denetim yapıldığını anlattı. Polis, denetim sırasında Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in ülkeye giriş yapan zanlıya tepki vermesi üzerine, zanlının üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını belirten polis, zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını kaydeden polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, 3 günlük tatil için KKTC’ye geldiğini ve yanında uyuşturucu madde getirdiği için pişman olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.