Lefkoşa’da Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Sürüş Ehliyetleri ve Müfettişliği Şube Amirliği yakınlarındaki eylemde KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki ve Genel Sekreteri Cihan Aksertel basına açıklamalarda bulundu.

Emirzade Tilki açıklamasında ülke genelinde şoför okulu sayısının kontrolsüz biçimde artmasının nitelikli eğitimi zayıflattığına işaret etti. Emirzade, sürücü eğitiminin kamu yararı gözetilmeden ticari rekabetin insafına bırakıldığını söyledi.

Tilki, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’la yeni şoför okulu izni verilmeyeceği yönünde mutabakata vardıklarını ve bu kararın sürüş eğitiminin kalitesini yükseltmek amacıyla alındığını belirtti. Tilki, sürücü eğitimi sisteminin iyileştirilmesi için Türkiye’nin ilgili kurumlarıyla iletişim içerisinde olduklarını da ifade etti. Tilki, “Bu çalışmalar tamamlanana kadar yeni şoför okulu açılmaması ortak bir irade olarak benimsenmiştir.” dedi.

Söz konusu mutabakata rağmen sektörü ciddi şekilde rahatsız eden gelişmeler yaşandığını savunan Tilki, Türkiye’de faaliyet gösteren ancak henüz KKTC makamlarından izin almayan sürüş kursu veren bir işletmenin yüzde 50 indirimli sürüş kursu reklamı yaptığına işaret etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bahse konu şoför okulunun temsilcisine ceza uygulanacağını söylediğini ancak cezanın izin verilmeyeceği anlamına gelmediğini kaydetti.

Tilki, “Bu durum, yıllardır Lefkoşa’da emek veren, yatırm yapan, eğitim kalitesini yükseltmeye çalışan tüm şoför okullarını doğrudan mağdur etmektedir. Bizler bu yanlılığa karşı somut, caydırıcı ve adil yaptırımlar uygulanmasını talep etmekteyiz” dedi.

Emirzade Tilki, rahatsızlıklarını Başbakan Ünal Üstel’e de ilettiklerini belirterek, bahse konu şoför okuluna izin verilmesi halinde eylemlerini bakanlık önüne taşıyacaklarını kaydetti.

Birliğin talep ve şikâyetlerine Lefkoşa bölgesindeki 24 şoför okulunun imza atarak destek verdiğini söyleyen Tilki, ülke genelinde şoför okulu sayısının 55 olduğuna işaret etti

-Aksertel

KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği Genel Sekreter Cihan Aksertel de, özellikle Lefkoşa bölgesinde şoför okulu sayısının olması gerekenden çok fazla olmasının eğitim kalitesini zayıflatmakla beraber güvenli sürücü yetiştirme süreçlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Aksertel, Türkiye’de 25 bin nüfusa bir şoför okulu düşecek şekilde izin verildiğine işaret ederek, eğitim kalitesi ve denetleme açısından bunun son derece yerinde bir uygulama olduğunu belirtti. Aksertel, “Ancak bizde durum tam terstir. Nüfus yoğunluğu dikkate alınmadan siyasi rant veya bireysel çıkar uğruna çok kolay şekilde şoför okulu açılabilmektedir. Bu da sektörü eğitim alanından çıkarıp ticarethane görüntüsüne sokmaktadır” dedi.

Aksertel, yeni şoför okulu izni verilmesine kesinlikle karşı olduklarını, nüfusa bağlı kota sistemi getirilmesini istediklerini söyledi.

(ID/FEZ)