Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgeyi etkisi altına alacak soğuk hava kütlesi nedeniyle hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

Bugün başlayan soğuk hava dalgası, özellikle çarşamba gününden itibaren etkisini artırarak perşembe günü mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altına inecek. İç kesimlerde ve sahil bölgelerinde sıcaklıkların 13-16 derece civarında olması öngörülüyor.

Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların önce mevsim normallerine (17-20 derece), daha sonra ise mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan rüzgarın salı günü kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği, çarşamba ve perşembe günleri ise fırtına beklendiği bildirildi.