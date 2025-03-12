Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

12.03.2025 tarihinde, saat 09:10 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu 15-16 kilometreleri arasında Ciklos Mevkiinde, Cahit GÖK (E-58), yönetimindeki SG 953 plakalı araç ile çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, daha önceden plakası meçhul araçtan yola dökülen yağ üzerinden geçmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak taş duvara çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrularak tekrar yola giren SG 953 plakalı araç, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yola dökülen yağdan dolayı durmak zorunda kalan Mevlüde KARADAĞ (HIYTO) yönetimindeki LR 481 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanma olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti...

12.03.2025 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolunun 7-8 km’leri arasında, Süleyman ŞEHİT (E-21), yönetimindeki KS 424 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Tarla içerisinde durabildi!

12.03.2025 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Serkan ERGÜN (E-40), yönetimindeki UP 157 plakalı araç ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Korkuteli kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerinden karşı şeride geçip, giriş istikametine göre yolun sağından çıkarak tarla içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.