Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bu kazalarda 1 kişi öldü 26 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebeplerinin başında aşırı sürat yer alırken, kazalarda 4 milyon 55 bin TL’lik hasar oluştu.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise; Lefkoşa 21, Gazimağusa 17, Girne 15, Güzelyurt 3 ve İskele 8 olarak açıklandı.

-Trafikte 1274 raporun yarısından fazlası süratten...

Öte yandan ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sırasında 1274 kez rapor ve yasal işlem uygulandığı kaydedildi.

Rapor ve yasal işlemlerin başını 684 suçla sürat çekerken, sürücülere 3 kez tehlikeli, 29 kez dikkatsiz, 17 kez seyrüsefer ruhsatsız, 12 kez sürüş ehliyetsiz, 85 kez alkollü, 52 kez emniyet kemersiz, 3 kez muayenesiz, 13 kez sigortasız, araç kullanmaktan ceza kesildi.

Seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan 47, trafik levha ve işaretlerine uymamaktan 38, trafik ışıklarına uymamaktan 3, "T" işletme izinsiz araç kullanmaktan 1, "B" işletme izinsiz araç kullanmaktan 1, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan 1 ve diğer trafik suçlarından 285 kez cezai işleme gidildi.

Öte yandan bugünün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı