Türkiye saati ile 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğündeki #deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere Türkiye’nin çevre illerinde ve ülkemizde yoğun şekilde hissedildi.

Deprem sonrası çok üzücü haberler, can kayıpları ve korkutan görüntüler paylaşılırken, okul sporları için Kahramanmaraş ve Adıyaman’da bulunan kafilelerimiz için aileler ve sevenleri tedirgin oldu.

Türkiye’de bulunan Namık Kemal Lisesi ve Gazimağusa TMK Lisesi Kahramanmaraş’ta ve iyi durumdalar.

Canbolat Ortaokulu Adıyaman’da Grand Park Otel’de ve orada kalan kafileye ulaşıldı iyi durumdadır.

500-600 metre mesafede Grand Isias (isias) Otelde kalan Gazimağusa TMK orta bölümü kafilesine ise halen ulaşılamıyor.

Adıyaman’daki kurtarma ekibi GMTMK kafilesinin bulunduğu İsias Otel’de arama ve mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına başladı. Otelin bazı bölümlerinin deprem nedeni ile hasara uğradığı internetlerde yazılıyor.

Kafilemizden bilgi almak için sendika ve okul öğretmenleri ile aileler yoğun uğraş içerisinde.