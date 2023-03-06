İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu bildirildi.
Yangının dumanından bazı çalışanlar etkilendi.
Dumandan etkilenen çalışanlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu bildirildi.
Yangının dumanından bazı çalışanlar etkilendi.
Dumandan etkilenen çalışanlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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