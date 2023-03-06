Arıklı: Kıbrıs Hava Yolları, bazı yerli tur operatörleri ile Freebird Havayolları’nın ortak oluşumu

Arıklı: Kıbrıs Hava Yolları, bazı yerli tur operatörleri ile Freebird Havayolları’nın ortak oluşumu

Yangının dumanından bazı çalışanlar etkilendi.

Yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu bildirildi.

İtfaiye ekipleri yangın a müdahale ediyor.

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