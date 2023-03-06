İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu bildirildi.

Yangının dumanından bazı çalışanlar etkilendi.

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Dumandan etkilenen çalışanlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.