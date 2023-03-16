CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün KKTC'ye geliyor.

Teknecik ve AKSA’nın santrallerinde arıza… Güney’den elektrik alındı Teknecik ve AKSA’nın santrallerinde arıza… Güney’den elektrik alındı

Adıyaman İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Melekler Takımının aileleriyle görüşecek olan Kılıçdaroğlu, taziye için Gazimağusa'da olacak...