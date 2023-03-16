Adıyaman İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Melekler Takımının aileleriyle görüşecek olan Kılıçdaroğlu, taziye için Gazimağusa'da olacak...

Teknecik ve AKSA’nın santrallerinde arıza… Güney’den elektrik alındı

Teknecik ve AKSA’nın santrallerinde arıza… Güney’den elektrik alındı

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün KKTC 'ye geliyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.