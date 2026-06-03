Ulusal hava durumu ajanslarının tahminleri, bu sürecin tarihteki en güçlü El Nino olaylarından birine, yani bir "süper" El Niño'ya dönüşeceğine işaret ediyor.

El Nino'nun kesin zamanlamasını ve gücünü tahmin etmek zor olsa da bilim insanları ipuçları için Pasifik'in merkezi habit hisselerini izliyor.

Geçen aralık ayında ortalamanın altında olan su sıcaklıkları, üç ay sonra değişti ve Güney Amerika kıyılarında çok sıcak suların ortaya çıkmasıyla Pasifik'in merkezi ısındı.

Nisan ayına gelindiğinde ise El Nino'nun yaklaşmakta olduğu kesinleşti ve ana izleme bölgesindeki su sıcaklıkları o zamandan beri yükselmeye devam ediyor.

El Nino, rüzgar kalıplarındaki bir değişimin sıcak suların tropikal Pasifik Okyanusu'na yayılmasına izin vermesiyle oluşuyor.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) Aylık ve On Yıllık Tahmin Başkanı Prof. Adam Scaife, büyük bir doğa olayının yaklaştığından son derece emin olduklarını ve bunun bir rekor olabileceğini belirtti.

Pasifik izleme bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklıkları doğal olarak dalgalanıyor. Sıcaklıklar uzun bir süre boyunca ortalamadan yarım dereceden fazla saptığında El Nino veya daha serin olan kardeşi La Nina koşulları oluşuyor.

İki derecenin üzerindeki ısınma ise "çok güçlü" veya "süper" El Nino olarak adlandırılıyor. 1950'den bu yana bu tür yalnızca birkaç vaka yaşandı. Tahminler, bu yeni El Nino'nun geçmişteki zirvelere eşit olacağını, hatta bunları aşacağını gösteriyor.

Bilim insanlarının güçlü bir El Niño beklemesinin nedenlerinden biri okyanus yüzeyinin derinliklerinde yatıyor.

Uydulardan, şamandıralardan ve okyanus araçlarından alınan veriler; Pasifik boyunca yüzlerce metre derinlikte, yer yer ortalamanın 6 derece üzerinde olan devasa bir sıcak su dalgasının doğuya doğru ilerlediğini gösteriyor.

ABD kuruluşu NOAA'nın İklim Tahmin Merkezi'nden fizikçi Michelle L’Heureux, bu derin deniz ısısının genellikle yüzeydeki daha sıcak suların habercisi olduğunu ve ardından üzerindeki havayı ısıtarak dünya çapındaki hava durumunu bozduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, El Nino koşullarının ısınan bir dünyanın yangınına körükle gideceğini, etkilerin daha sert olacağını, daha uzağa ulaşacağını ve yıkıcı bir hızla sınırları aşacağını belirtti.

Hiçbir El Nino birbirinin aynısı değildir ve farklı yerler yılın farklı zamanlarında etkilenebilir. Ancak güçlü bir El Nino, Güney Amerika, Güney Doğu Asya ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde sıcak ve kurak havayı tetikleyerek kuraklık ve orman yangınları riskini artırıyor.