2022-2023 eğitim öğretim yılının büyük bir kaos içerisinde tamamlanmasıyla birlikte okullarda yaşanan olayların da ardı arkası kesilmiyor. Anafartalar Lisesi’nde bir öğrencinin mezuniyet töreni sırasında iki Öğretmeni tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı öğrenildi.

BAŞINI AÇ YOKSA DİPLOMA ALAMAZSIN … Mezuniyet törenine başörtüsü ile gelen 18 yaşındaki reşit bir öğrencinin, mezuniyet törenine başı kapalı olduğu için öğretmenleri tarafından okuldan kovulduğu iddia edildi. Y.K isimli mezun durumda olan öğrenciye “Sadece başı açık olarak mezuniyet törenine katılabileceği” ve “Başını açmazsan diplomanı alamazsın” ifadelerinin kullanılarak diplomasını alabileceğinin söylendiği bildirildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA DİPLOMA… Yaşanan olayın ardından Anafartalar Lisesi Mezuniyet töreninden kovulan Y.B isimli öğrencinin baş muavin tarafından okula geri çağırıldığı ve diplomasının verilmek istendiği bilgisi elde edildi. Ancak okulda görev yapan G.K ve Z.K isimli öğretmenlerin Y.K isimli öğrenciye fiziksel müdahalede bulunarak zorla başörtüsünü açtıkları ve öğrencinin kişisel özgürlüklerine müdahale edilerek gözyaşları arasında diplomasını aldığı iddia edildi.

Anafartalar Lisesi Mezuniyet töreninde yaşanan bu fiziksel müdahale ve zorbalığın Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na aktarıldığı fakat şu ana kadar Çavuşoğlu’nun olayla ilgili olarak henüz bir girişim yapıp yapmadığı veya soruşturma başlatıp başlatmadığı henüz bilinmiyor.

Yaşanan Olay Türkiye’nin de gündemine oturdu. İlgili kız öğrencinin yaşadığı bu tramvayı bazı yetkili organlara bildirdiği de edinilen bilgiler arasında.