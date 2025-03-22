Yemeğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Bakanlık Müdürü Berna Bayur, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ertunç Dogu,  Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü,  Alev Ecevit  ile   TİKA KKTC  Sorumlusu Havva Pınar Özcan Küçükçavuş,  TC Lefkoşa  Büyükelçi  1. Yardımcısı Zerrin Kandemir ile  TC Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri katıldı.

Yemekte  konuşma yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, Ramazan ayında çocuklar ve koruyucu ailelerle kendilerine buluşma imkanı tanıdıkları için TİKA yetkililerine teşekkür etti.

Koruyucu aile olmanın  ve aile yanında bakımın çocuklar açısından  ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Ecevit,  çocuklarla aileler arasında kurulan sevgi dolu bağın  çocukların  gelişimine yön verdiğine dikkat çekti  ve ailelere özverilerinden dolayı  teşekkür etti.

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 Yemeğin sonunda TİKA tarafından çocuklara hediyeler dağıtıldı.