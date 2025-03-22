Yemeğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Bakanlık Müdürü Berna Bayur, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ertunç Dogu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü, Alev Ecevit ile TİKA KKTC Sorumlusu Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, TC Lefkoşa Büyükelçi 1. Yardımcısı Zerrin Kandemir ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri katıldı.

Yemekte konuşma yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, Ramazan ayında çocuklar ve koruyucu ailelerle kendilerine buluşma imkanı tanıdıkları için TİKA yetkililerine teşekkür etti.

Koruyucu aile olmanın ve aile yanında bakımın çocuklar açısından ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Ecevit, çocuklarla aileler arasında kurulan sevgi dolu bağın çocukların gelişimine yön verdiğine dikkat çekti ve ailelere özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Yemeğin sonunda TİKA tarafından çocuklara hediyeler dağıtıldı.