Muhalefet milletvekilleri ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu arasında “talimat verme” tartışması çıktı.

-Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

Genel Kurulda ilk olarak Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. Oy birliğiyle onaylanan tasarıyla ilgili raporu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Emrah Yeşilırmak okudu.

Yeşilırmak, bu değişikliğin, yaşları kütüğe farklı yazdırılan ve düzeltilmesine rağmen Sigortalar Dairesi tarafından, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı almada mağduriyet yaşayan kişilerle ilgili olduğunu söyledi.

9 bin günü yani 25 yılı tamamlama ve prim sürelerini dolduranlara bu imkanın tanındığını kaydeden Yeşilırmak, bu alanda mağduriyet yaşayanların yasa yürürlüğe girdikten sonra 30 iş gününde müracaatta bulunabileceğini kaydetti.

-Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı tartışıldı

Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısının da Genel Kurulda ikinci görüşmesi yapıldı. Tasarı üzerine konuşmalar yapıldı ancak üçüncü görüşmesi, ivediliği olmadığından bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Bu tasarıyla ilgili raporu Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk okudu.

Ardından söz alan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, yasa değişikliği üzerine çeşitli tartışmalar yapıldığını, yerel işletmelerin nasıl güçlendirileceğinin, bu sistemden nasıl daha fazla yarar sağlayacağının, güncellemelerin elektronik ortama nasıl aktarılacağının ele alındığını söyledi.

Solyalı, yerel işletmelerle ilgili böyle çalışmalar yaparken, rekabet ve üretim şartlarının zor olduğu bir dönemde 20 milyon euro olan yatırım bedeli şartının Meclise gönderilen uluslararası onay anlaşmasıyla 3 milyona indirildiğini, bu onay anlaşmasında organize sanayi bölgelerine Türkiye’den gelecek işletmelere ve kişilere yabancı nitelikli işlem yapılmamasının öngörüldüğünü kaydetti.

Solyalı, herhangi bir alanda 3 milyon euro değerinde yatırım yapacaklara sınırsız arazi verilebileceğine, bürokratik engele takılmayacağına ve standart aranmayacağına dair imza atıldığını söyledi.

Ürün Solyalı, “Bu tedirginlik vericidir, bizim gücümüz kapasitemiz bellidir…” dedi.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, üslubun önemli olduğunu kaydederek, “'Sanayimizin gücü, kapasitesi bellidir' diyenler ne demek istediğini açıklamak zorundadır… Sanayicimizin gücünün ne demek olduğunu Şampiyon Melekler anısına yapılanlara bakarak görebilirsiniz” dedi.

Yeni Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın ne olduğunu okumak gerektiğini belirten Amcaoğlu, “Sapla samanı, arpayla buğdayı karıştırmamak lazım” ifadelerini kullandı.

20 milyon euro yatırım bedeli olmasına izin vermenin özel ve özellikli sanayi bölgesiyle ilgili olduğunu, odaların bakanlığın oluşturacağı rapora göre karar verileceğinin ifade edildiğini söyleyen Amcaoğlu, finansman başka bir ülke tarafından yapılacağında ne şekilde hareket edileceğinin net şekilde ifade edildiğini belirtti.

Amcaoğlu, “Hemen celalleniyorlar. ‘Biz Türkiye düşmanı değiliz’ diyorlar. Ben onu söylemedim. Türkiye Cumhuriyeti ile geçtiğimiz yıl 3 milyar dolarlık ithalatın karşılığında yaklaşık 170 milyon dolarlık ihracat yapılabiliyorsa biz bu açıkları yükseköğretim ve turizmle kapatmanın koşullarını zorluyor, kendi mikro ihtiyacımızı karşılayabilmek, makro anlamdaki üretimi yapıp ihracatı artırmak için yeni sanayi alanlarına ihtiyaç olduğunu açık açık ifade ediyoruz… 2 bin metrekarelik değil de 5 bin 10 bin metrekarelik alanlarla sanayi üretim alanları açmanın koşullarını sağlamaktır amacımız...” dedi.

Bu yatırımın bakanın iki dudağı arasında çıkacak "evet" ve "hayır"la da sınırlı kalmayacağını kaydeden Amcaoğlu, buna komisyonun karar vereceğini, sektörlere kiralamaların da ilgili kurumların belirleyeceği analiz raporuna göre yapılacağını belirtti.

Amcaoğlu, “Nasıl bundan bir kabus, bir korku filmi çıkarırsınız, bunu anlamıyorum ve sizi üzülerek izliyorum….Türkiye Cumhuriyeti’nin yatırımlarıyla sanayicimizin kapılarını dünyaya açalım diyoruz, başka da bir şey söylemiyoruz” diye konuştu.

-Solyalı

Yeniden söz alan CTP milletvekili Ürün Solyalı, Amcaoğlu’nun konuşmasını eleştirerek, “Bizim sanayicimizin gücü ile Türkiye’deki sanayicinin gücü rekabet edebilir mi? Bu soruya cevap arıyoruz” dedi.

Solyalı, hükümetin hiçbir teşviği ödemediğini, primlerin henüz açıklanmadığını, ithalat-ihracat dengesini yapamadığını savunarak, “Yerli sanayiciyi korur nitelikli bir konuşma yaptığımızda başkası üzerinden düşmanlık satar gibi bir açıklama yapamazsınız….” diye konuştu.

-Toros

CTP milletvekili Fikri Toros, yerli sermayenin korunması gerektiğini belirterek, yabancı sermayeli bir yatırıma izin verilecekse iki amacın yerine getirilmesi gerektiğini; ölçek ekonomisine ne kadar hizmet edildiğine ve sinerjik kazanım kriterine bakılması gerektiğini söyledi.

“Bunlar göz ardı edilirse elbette benim sanayicim ürkecek” diyen Toros, bu sürecin bir bütün olan üretim sektörünün gayri safi milli hasılayı sekteye uğratacağını belirtti.

Toros, “Benim sanayicimin ihtiyacı, güç dengesi olmayan rekabet değil. Benim sanayicimin ihtiyacı, buradaki yatırımlarına uluslararası pazarlarda rekabet edebileceği standart yatırımı yapmaktır. Benim sanayicimin ihtiyacı devletin pozitif ayrımcılık yaparak enerji desteği vermesidir… İşçilik desteği vermesi, vergi avantajları vermesidir. Türkiye’deki potansiyel yatırımcılara gösterdiğiniz ilginin bir kesitini bizim yatırımcımıza gösterseniz hiç böyle algılara gerek olmaz” dedi.

Fikri Toros, Bakan Amcaoğlu’na “Kendi yatırımımıza, kendi sermayemize, kendi rekabet ihtiyacımıza ve sinerjik kazanımlarımıza daha saygılı olun” diyerek seslendi.

-Amcaoğlu

Yeniden kürsüye çıkan Bakan Olgun Amcaoğlu ile muhalefet milletvekilleri arasında “haddini aşma-talimat verme tartışması” çıktı, Meclis Genel Kurulunda sesler yükseldi.

Amcaoğlu, Solyalı’nın talimat verir gibi kendisine “oku” dediğini söyleyerek, “Rica etsin 20 kere değil, 120 kere okurum. Bu üsluptan vazgeçin… Daha samimi olun” dedi.

Amcaoğlu, izine ve yatırıma izin verecek olanın Organize Sanayi Bölgeleri Komisyonu olduğunu anımsattı.

Yatırımına ihtiyaç olmayan yerli ya da yabancı şirketlerin yatırım yapmayacağını belirten Amcaoğlu, hayata geçirmek istedikleri yeni sanayi bölgelerinin yüz ölçümlerinin örneği olmayacağını belirtti.

Bakan Olgun Amcaoğlu, “Bu konuda onay vermiyorsunuz, çıkın net şekilde söyleyin ki 'biz böyle sanayi bölgesinin kurulmasına müsaade etmeyiz, protokol da yanlıştır' deyin yine başımızın üstünde yeriniz var ama öyle talimat verir gibi konuşmayın” dedi.