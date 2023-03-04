Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Her kış aynı sorun... Havuzda ısıtma yok, çocuklar antrenman yapamıyor!

Her kış aynı sorun... Havuzda ısıtma yok, çocuklar antrenman yapamıyor!

Polis bülteninden verilen bilgiye göre dün saat 20.00 sıralarında, Çatalköy'de sakin 44 yaşındaki Hüseyin Soybaflı, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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