Polis bülteninden verilen bilgiye göre dün saat 20.00 sıralarında, Çatalköy'de sakin 44 yaşındaki Hüseyin Soybaflı, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Polis bülteninden verilen bilgiye göre dün saat 20.00 sıralarında, Çatalköy'de sakin 44 yaşındaki Hüseyin Soybaflı, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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