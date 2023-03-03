İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3. Kez gerçekleşen duruşmada öne çıkan detaylar ve savunma makamı tarafından ortaya konan iddialar kan dondurdu. Duruşmada öne çıkan detaylar şöyle:

*Gürkan Öz ve İnan Teksoy isimli şahısların aralarında geçen ses kaydında Söylemezler’in adı geçiyor. Ses kaydında Gürkan Öz “Halil Falyalı gibi bir adamı kopardık” “Allah razı olsun Cemal abiden” “Şimdi de İnan’ın vurmamı bekliyorlar” şeklindeki sözler mahkeme kayıtlarına geçti. Öz ve Teksoy savunmalarında ses kaydıyla ilgili “Aramızda medyadan duyduğumuzu konuştuk. O kadar” dediler.

*KKTC’den Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilen 12 klasör, 4 terabaytlık hard disk görüntüleri 13. Ağır cezaya ulaştı. Fakat KKTC’de alınan birinci derecede tanıkların ve katil zanlıları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in verdikleri son ifadeler İstanbul 36. Ağır cezaya ulaşmadı. Mahkeme başkanı yeniden KKTC makamlarına ilgili ifadelerin 36. Ağır cezaya ulaştırılması için resmi yazı yazılmasına karar verdi.

*Müştekiyi temsil eden avukat Muhammet İkbal Şakiroğlu, duruşmada KKTC polisinin Türkiye’ye ulaştırmış olduğu somut deliller üzerinde dururken, katil zanlısı Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez’in avukatları Coşkun Atılgan ve Alpay Fırat tahkikat memuru Murat Bayram’ı hedef alarak savunma çerçevesi yaptı. Atılgan ve Fırat tahkikat Memuru Murat Bayram’ın yürütmüş olduğu soruşturmanın raporlarında Bayram’ın imzası olmadığını, TC hukukuna göre bu durumun delilleri hükümsüz kıldığını savundu. Şakiroğlu’nun itirazı üzerine mahkemede zaman zaman gerginlik yaşandı. Katil zanlılarının avukatları KKTC Tahkikat memuru Murat Bayram’ı “KKTC’de bir güvenlik görevlisi” şeklinde itibarsızlaştırmaya çalışarak gönderilen somut deliller ve raporları “ÇÖP” olarak nitelendirdi.

*Mahkemede öne çıkan bir diğer detay ise suikasttan önce oteli arayarak suikast ihbarında bulunan Ferdi Altundaş oldu. Bir yıldır mahkeme tutanaklarında adı geçen Ferdi Altundaş ile ilgili bu kez karar iletildi. Altundaş’ın dördüncü duruşmaya kadar ifadesinin alınması yönünde karar üretildi.

*Duruşma 18 Mayıs 13.30’a ertelendi.