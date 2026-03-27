AA’nın aktardığına göre "STRATCOM (Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi) 2026" kapsamında "Küresel Düzende Yeni Çerçeve: Stratejik İletişim Perspektifi" Paneli düzenlendi.

TRT World'den Alican Ayanlar moderatörlüğünde yapılan panele TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ile Kazakistan Kültür ve Enformasyon Birinci Bakan Yardımcısı Kanat Iskakov konuşmacı olarak katıldı.

Ertuğruloğlu, Kıbrıslı Türkler açısından eski dünya düzeninin çöktüğünü belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) beş daimi üyesinin Kıbrıslı Rumları ödüllendirip Kıbrıslı Türkleri cezalandırdığını söyledi.

Dezenformasyonun Kıbrıslı Türklerin halen mücadele ettiği en büyük sorunlardan olduğuna dikkati çeken Ertuğruloğlu, "KKTC'nin tanınmaması da bunun sebebi." dedi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıslı Türkler olarak uluslararası toplum tarafından bir tür "uluslararası yasa dışı oluşum" gibi hedef alındıklarını belirterek, Türkiye'nin zorluklarla mücadele konusunda ülkesine yaptığı yardımlara değindi.

Adaletsizliğe karşı çıkacaklarının altını çizen Ertuğruloğlu, "Çok şanslıyız, ana vatanımız Türkiye bizim yanımızda." diye konuştu.

-Ertuğruloğlu, çeşitli basın kuruluşlarına mülakat verdi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, panelin sonunda çeşitli basın kuruluşlarına Türkçe-İngilizce mülakat verdi.

Bakan Ertuğruloğlu'na İstanbul ziyaretinde, KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile Muavin Konsolos Sedar Durukan eşlik etti.