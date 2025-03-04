Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan SÜİB Başkanı Erden, “Malumunuz üzere son dönemde Türkiye’de ve ülkemizde yaşanan enflasyon ile hayat pahalılığıyla hep birlikte hiç durmadan mücadele ediyoruz. Bu zor zamanlarda birlik olarak özverili çalışma ve bin bir fedakarlıkla daima halkımızın yanında durduk durmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mahmut Erden, “Süt imalatçıları Birliği olarak mübarek Ramazan ayı boyunca süt ürünlerinde genel olarak yüzde 10 ve bazı seçili ürünlerde ise daha yüksek oranlarda indirim yapma kararı aldık” açıklamasını yaptı.

Erden, Ramazan ayının tüm İslam alemine ve dünyaya bereket, huzur getirmesini dileyerek, herkesin Ramazan’ını kutladı.