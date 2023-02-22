Dikmen’de 23 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yolcu olarak bulunan Süleyman Soyutok’un ölümüyle sonuçlanan kazadan sorumlu görülen sürücü D.S. tutuksuz yargılanacak.

Zanlı mahkemeye çıkarılırken, Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Nadir Timuçin, duruşmada olguları yeniden aktardı.

Polis, kazanın 23 Ocak 2023 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Dikmen Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Sürücü D.S.nin yönetimindeki EA07AYY plakalı araç ile Lefkoşa istikametinden Dikmen istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağından çıkarak takla attığını kaydeden polis, meydana gelen kazada sürücüyle beraber araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Soyutok’un yaralandığını belirtti.

Polis çavuşu, ağır yaralanan bulunan Süleyman Soyutok’un Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alındığını ancak önceki akşam saat 20.00 sıralarında yaşamını yitirdiğini aktardı.

Timuçin, zanlının daha önce teminata bağlandığını ancak ölüm gerçekleştiği için yeniden teminat şartları belirlenmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 150 bin TL kefalet senedi yatırmasına ve zanlının haftada 2 gün polise giderek imza atmasına emir verdi.