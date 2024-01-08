Trendyol Süper Lig'de Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'i yumruklamasının ardından 16. hafta ertelenmişti.

Ardından TFF, Süper Lig'in 16. haftasının erteleme maçlarını 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynatılacağını duyurmuştu.

Süper Lig'de ertelenen 16. haftada maçları yönetecek hakemler ise şöyle;

9 Ocak Salı;

Alanyaspor - MKE Ankaragücü | Direnç Tonusluoğlu

Pendikspor - Antalyaspor | Oğuzhan Çakır

Fatih Terim'in Panathinaikos'u liderliğe oturdu Fatih Terim'in Panathinaikos'u liderliğe oturdu

Kasımpaşa - Başakşehir | Burak Pakkan

 Çaykur Rizespor - Beşiktaş | Abdulkadir Bitigen

10 Ocak Çarşamba;

Hatayspor - Gaziantep FK | Ümit Öztürk

Fatih Karagümrük - Kayserispor | Burak Şeker

Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor | Kadir Sağlam

Adana Demirspor - İstanbulspor | Murat Erdoğan

11 Ocak Perşembe;


EMS Yapı Sivasspor - Galatasaray  | Zorbay Küçük

Trabzonspor - Yılport Samsunspor | Cihan Aydın