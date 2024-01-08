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Süper Lig'de ertelenen 16. haftada maçları yönetecek hakemler ise şöyle;

Trendyol Süper Lig 'de Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'i yumruklamasının ardından 16. hafta ertelenmişti.

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