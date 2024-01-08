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Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.

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