Karayolları Dairesi'nin, Lefkoşa-Girne Yolu üzerinde, Boğaz ile Ciklos mevkii arasında yarın saat 08.00'da başlatacağı yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle Girne istikametinde trafik kontrollü verilecek.

Karayolları Dairesi'nden yapılan açıklamada, "Çalışmalar nedeniyle sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde sürücülerin alternetif güzergahları kullanabilecekleri haturlatılır. Boğaz ile Ciklos arasında her iki istikamette de yapılacak olan yol bakım onarım çalışmalarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir" denildi.